«Милуоки» обыграл «Торонто» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Торонто» и «Милуоки»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 97:83 в пользу «Милуоки».
В составе победителей самым результативным стал Яннис
Адетокумбо, который набрал 28 очков. У «Торонто» 27 очков набрал Демар Дерозан.
«Милуоки» вышел вперед в серии – 1-0
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 0-1
Матч
Место и дата
16 апреля 00:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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