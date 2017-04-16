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«Милуоки» обыграл «Торонто» в плей-офф НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НБА между «Торонто» и «Милуоки» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 97:83 в пользу «Милуоки».

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокумбо, который набрал 28 очков. У «Торонто» 27 очков набрал Демар Дерозан. «Милуоки» вышел вперед в серии – 1-0

НБА. Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

Матч

Торонто - Милуоки - 83:97

Место и дата

16 апреля 00:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 0-1

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