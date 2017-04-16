Индонго победил Бернса в поединке за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе между шотландцем Рикки Бернсом и намибийцем Джулиусом Индонго завершился победой намибийского боксера по очкам.

Поединок проходил в Глазго (Шотландия). На протяжении всего поединка Индонго имел ощутимое преимущество, но не сумел досрочно победить. Тем не менее, он уверенно победил по очкам - 120-108, 118-110, 116-112.