Индонго победил Бернса в поединке за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе
Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе между шотландцем Рикки Бернсом и
намибийцем Джулиусом Индонго завершился победой намибийского боксера по очкам.
Поединок
проходил в Глазго (Шотландия). На протяжении всего поединка Индонго имел
ощутимое преимущество, но не сумел досрочно победить. Тем не менее, он уверенно
победил по очкам - 120-108, 118-110, 116-112.
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