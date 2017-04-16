День в истории. Кариму Абдул-Джабару исполнилось 70 лет
Сегодня отмечает день рождения известный американский
баскетболист Карим Абдул-Джабар. Ему исполнилось 70 лет.
На протяжении своей карьере в НБА Абдул-Джабар выступал за
два клуба – «Милуоки» и «Лейкерс». Он шесть раз становился чемпионом НБА, пять
чемпионств он завоевал в составе «Лейкерс». Дважды он признавался MVP финала
НБА, семь раз – самым ценным игроком сезона в НБА. 19 раз он принимал участие в
Матчах всех звезд НБА.
Входит в список 50 величайших игроков в истории НБА, который
был составлен в 1996 году. Член Баскетбольного зала славы. В сезоне 2009/2010
стал чемпионом НБА в качестве ассистента главного тренера «Лейкерс».
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