День в истории. Кариму Абдул-Джабару исполнилось 70 лет

Сегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Карим Абдул-Джабар. Ему исполнилось 70 лет.

На протяжении своей карьере в НБА Абдул-Джабар выступал за два клуба – «Милуоки» и «Лейкерс». Он шесть раз становился чемпионом НБА, пять чемпионств он завоевал в составе «Лейкерс». Дважды он признавался MVP финала НБА, семь раз – самым ценным игроком сезона в НБА. 19 раз он принимал участие в Матчах всех звезд НБА.

Входит в список 50 величайших игроков в истории НБА, который был составлен в 1996 году. Член Баскетбольного зала славы. В сезоне 2009/2010 стал чемпионом НБА в качестве ассистента главного тренера «Лейкерс».