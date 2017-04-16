День в истории. Рафаэлю Бенитесу исполнилось 57 лет

Сегодня отмечает день рождения главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. Ему исполнилось 57 лет.

В качестве игрока он выступал за «Кастилью», «Гуардамар», «Парлу» и «Линарес». После завершения карьеры стал тренером. Сначала он работал с «Кастильей» и юношеской командой мадридского «Реала», был ассистентом главного тренера «Реала». Далее возглавлял «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», после чего стал главным тренером «Реала», откуда был уволен. После этого он возглавил «Ньюкасл».

Вместе с «Валенсией» Бенитес дважды стал чемпионом, выиграл Кубок УЕФА. С «Ливерпулем» он стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. С «Интером» Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира. «Челси» испанец привел к победе в Лиге Европы. Вместе с «Наполи» он стал победителем Кубка Италии и Суперкубка Италии.