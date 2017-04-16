Александр Бубнов: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 23-го
тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». Он считает, что матч завершится
вничью.
«По состоянию на сегодняшний день «Спартак» выглядит лучше «Зенита» в игровом плане, имеет психологическое преимущество, принимает конкурента на своём поле. В то же время для «Зенита» – это главный матч, по итогам которого будет сформирована повестка финальной части турнирной дистанции.
У «Спартака» есть определенные потери в обороне,
а «Зенит» может изменить расклад в чемпионской гонке. С учетом
вышесказанного, оцениваю шансы команд, как 50 на 50. Прогноз - 1:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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