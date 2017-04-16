День в истории. Фредрику Юнгбергу исполнилось 40 лет

Сегодня отмечает день рождения известный шведский футболист, полузащитник Фредрик Юнгберг. Ему исполнилось 40 лет.

Известен, главным образом, благодаря выступлениям за лондонский «Арсенал» и сборную Швеции. Также выступал за «Хальмстад», «Вест Хэм», «Сиэтл Саундерс», «Чикаго Файр», «Селтик», «Симдзу С-Палс» и «Мумбаи Сити».

В составе «Хальмстада» Юнгберг стал чемпионом Швеции и обладателем Кубка Швеции. Вместе с «Арсеналом» он дважды выиграл чемпионат Англии и трижды – Кубок Англии, а также Суперкубок Англии. С «Селтиком» он выиграл Кубок Шотландии, с «Чикаго Файр» - Кубок США.

В сезон 2001/02 признан лучшим футболистом АПЛ, дважды признавался лучшим игроком года в Швеции. В настоящее время завершил карьеру и работает тренером академии «Арсенала».