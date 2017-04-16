День в истории. Фредрику Юнгбергу исполнилось 40 лет
Сегодня отмечает день рождения известный шведский футболист,
полузащитник Фредрик Юнгберг. Ему исполнилось 40 лет.
Известен, главным образом, благодаря выступлениям за лондонский
«Арсенал» и сборную Швеции. Также выступал за «Хальмстад», «Вест Хэм», «Сиэтл
Саундерс», «Чикаго Файр», «Селтик», «Симдзу С-Палс» и «Мумбаи Сити».
В составе «Хальмстада» Юнгберг стал чемпионом Швеции и
обладателем Кубка Швеции. Вместе с «Арсеналом» он дважды выиграл чемпионат
Англии и трижды – Кубок Англии, а также Суперкубок Англии. С «Селтиком» он
выиграл Кубок Шотландии, с «Чикаго Файр» - Кубок США.
В сезон 2001/02
признан лучшим футболистом АПЛ, дважды признавался лучшим игроком года в
Швеции. В настоящее время завершил карьеру и работает тренером академии «Арсенала».