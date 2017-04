Гол Швайнштайгера помог «Чикаго Файр» обыграть «Нью Инглэнд» (видео)

Чикаго Файр» обыграл «Нью Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 3:0. Один из мячей забил новичок команды немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер.

На 45-й минуте Швайнштайгер открыл счет в матче. Это его третий гол в двух матчах за «Чикаго» позднее два мяча забил еще один новичок «Чикаго», экс-нападающий «Легии» Неманья Николич.

MLS

Регулярный чемипонат

«Чикаго» - «Нью-Инглэнд» - 3:0

Голы: Швайнштайгер, 45, Николич, 47, 73.

GOAL! Bastian Schweinsteiger scores again for Chicago Fire, this time vs. New England. That's his 2nd #MLS goal in just his 3rd game. pic.twitter.com/RBpDTjHKPD