Гол Швайнштайгера помог «Чикаго Файр» обыграть «Нью Инглэнд» (видео)
Чикаго Файр» обыграл «Нью Инглэнд Революшн» в матче
регулярного чемпионата MLS со счетом 3:0. Один
из мячей забил новичок команды немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер.
На 45-й минуте Швайнштайгер открыл счет в матче. Это его
третий гол в двух матчах за «Чикаго» позднее два мяча забил еще один новичок «Чикаго»,
экс-нападающий «Легии» Неманья Николич.
MLS
Регулярный чемипонат
«Чикаго» - «Нью-Инглэнд» - 3:0
Голы: Швайнштайгер, 45, Николич, 47, 73.
GOAL! Bastian Schweinsteiger scores again for Chicago Fire, this time vs. New England. That's his 2nd #MLS goal in just his 3rd game. pic.twitter.com/RBpDTjHKPD— Planet Fútbol (@si_soccer) 15 апреля 2017 г.
Полный обзор матча вы можете посмотреть ниже на видео.
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