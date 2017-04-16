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Гол Швайнштайгера помог «Чикаго Файр» обыграть «Нью Инглэнд» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чикаго Файр» обыграл «Нью Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 3:0.  Один из мячей забил новичок команды немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер.

На 45-й минуте Швайнштайгер открыл счет в матче. Это его третий гол в двух матчах за «Чикаго» позднее два мяча забил еще один новичок «Чикаго», экс-нападающий «Легии» Неманья Николич.

MLS

Регулярный чемипонат

«Чикаго» - «Нью-Инглэнд» - 3:0

Голы: Швайнштайгер, 45, Николич, 47, 73.


Полный обзор матча вы можете посмотреть ниже на видео.


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