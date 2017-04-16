Гол Швайнштайгера помог «Чикаго Файр» обыграть «Нью Инглэнд» (видео)

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Швайнштайгер перешел в «Чикаго» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр».

Швайнштайгер может перейти в клуб MLS «Чикаго Файр» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может покинуть клуб будущим летом.

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Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не подтвердил информацию о том, что команду покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.

Жозе Моуринью: Швайнштайгер может начать матч против «Рединга» с первых минут Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что все еще рассчитывает на 32-летнего немецкого полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера.

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