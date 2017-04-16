Карло Анчелотти: Мы создали много моментов, но даже при такой игре случается ничья

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Байера». Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Игра команды была хорошая. Мы играли на высоких скоростях, создали много моментов. Но иногда даже при такой игре случается ничья», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Мюнхенцы с 69 очками продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, команда из Леверкузена с 36 баллами - на 11-й строчке.

В следующем туре «Бавария» 22 апреля примет «Майнц», а «Байер» днем позже сыграет на выезде с «Фрайбургом».