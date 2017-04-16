«Нэшвилл» во второй раз обыграл «Чикаго»
Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Чикаго» и «Нэшвиллом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Нэшвилла».
В составе победителей отличились Райан Эллис, Харрисон
Золнерчик, Колтон Сиссонс, Райан Джохансен и Кевин Фиала. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Нэшвилла».
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 0-2
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы:
Эллис (Форсберг, Джохансен), 3:44 (0:1). Золнирчак (Ринне, Экхольм), 22:51 (0:2). Сишонс (Смит, Аберг), 33:00 (0:3). Джохансен (Ринне, Форсберг), 53:49 (0:4). Фиала (Саббэн, Джохансен), 58:13 (0:5).
Место и дата
16 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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