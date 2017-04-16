«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» в плей-офф НБА
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Мемфисом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 111:82 в пользу «Сан-Антонио».
В составе победителей самым результативным стал Кавай Ленард,
который набрал 32 очка. У «Мемфиса» столько же набрал Марк Газоль. «Сан-Антонио»
повел в серии со счетом 1:0.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 1-0
Матч
Сан-Антонио - Мемфис - 111:82
Место и дата
16 апреля 03:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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