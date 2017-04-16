Тайфун Коркут: Я доволен тем, как «Байер» играл в меньшинстве

Главный тренер «Байер» Тайфун Коркут поделился впечатлениями поле матча против «Баварии» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Мы знали, что нам будет тяжело, и что мы будем в основном бегать без мяча. Я рад за команду и доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Для нашей уверенности в своих силах это было очень важно», - цитирует тренера официальный сайт «Баварии».

Мюнхенцы с 69 очками продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, команда из Леверкузена с 36 баллами - на 11-й строчке.

В следующем туре «Бавария» 22 апреля примет «Майнц», а «Байер» днем позже сыграет на выезде с «Фрайбургом».