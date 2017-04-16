Тайфун Коркут: Я доволен тем, как «Байер» играл в меньшинстве
Главный тренер «Байер» Тайфун Коркут поделился впечатлениями
поле матча против «Баварии» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч
завершился вничью (0:0).
«Мы знали, что нам будет тяжело, и что мы будем в основном
бегать без мяча. Я рад за команду и доволен тем, как мы играли в меньшинстве.
Для нашей уверенности в своих силах это было очень важно», - цитирует
тренера официальный сайт «Баварии».
Мюнхенцы
с 69 очками продолжают уверенно лидировать в таблице бундеслиги, команда из
Леверкузена с 36 баллами - на 11-й строчке.
В следующем туре «Бавария» 22
апреля примет «Майнц», а «Байер» днем позже сыграет на выезде с «Фрайбургом».
Матч
Состав
Байер: Лено, Хильберт, Венделль, Топрак, Едвай, Брандт (Бельараби, 66), Кампль, Арангис (Драгович, 62), Хавертц (Бэйли, 88), Баумгартлингер, Волланд
Бавария: Нойер, Мартинес (Лам, 72), Бернат, Рафинья, Алаба, Видаль, Киммих, Алькантара, Мюллер, Коста (Роббен, 60), Коман (Алонсо, 70)
Предупреждения:
Удаления:
Едвай, 59 - нет
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
15 апреля 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция