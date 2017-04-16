Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Терек
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Челси
Футбол  Урал- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

UFC on FOX 24. Волков победил Нельсона, Магомедов одержал победу над Грином

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках турнирах UFC on FOX 24 состоялись поединки с участием российских бойцов.

Александр Волков одержал победу в поединке с Роем Нельсоном. В первом раунде Нельсон не сумел добиться успеха в партере, а в дальнейшем сильнее выглядел Волков. Судьи отдали россиянину победу единогласным решением - (30-27, 30-27, 30-27).

Другой боец из России Рашид Магомедов разделенным решением судей победил американца Бобби Грина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Что? Где? Когда? Все о турнире UFC On Fox 24, где подерутся Волков и МагомедовЧто? Где? Когда? Все о турнире UFC On Fox 24, где подерутся Волков и МагомедовВ ночь с 15 на 16 апреля в Канзас-Сити пройдет турнир UFC On Fox 24. «Советский спорт» составил гид по этому турниру.Рой Нельсон: Волков – сильный соперник, но я нокаутирую его40-летний американский боец смешанного стиля Рой Нельсон собирается нокаутировать россиянина Александра Волкова в предстоящем бою, который состоится 16 апреля в рамках турнира UFC.Рашид Магомедов сразится с Грином на турнире UFC Fight Night 108Российский боец ММА легкой весовой категории Рашид Магомедов свой следующий поединок в UFC проведет против американца Бобби Грина.Российский боец Магомедов 15 апреля проведет бой против американца ГринаРоссийский боец ММА Рашид Магомедов 15 апреля в США проведет поединок против американца Бобби Грина, сообщили ТАСС в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).Волков сразится против Нельсона на турнире UFC 16 апреляКак стало известно «Советскому спорту», российский боец тяжелого веса Александр Волков свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 24, который пройдет 16 апреля в Канзасе.Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - НганноуРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков, выступающий в промоушене UFC, рассказал, кто станет его следующим соперником.Рой Нельсон хочет провести бой с ОлейникомАмериканский боец смешанного стиля Рой Нельсон нацелился на поединок против россиянина Алексея Олейника. Об этом Нельсон сообщил в своем твиттере.Волков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделюВолков побеждает в UFC, Емельяненко ждет дебюта в Bellator. Обзор ММА за неделюЕмельяненко ждет дебюта в Bellator, Волков побеждает в UFC, Куницкая стала чемпионкой Invicta.Александр Волков дебютировал в UFC с победы над ДжонсономТаким образом, Волков с победы дебютировал в UFC. Теперь на его счету 27 побед и 6 поражений. На счету Джонсона 10 побед и 3 поражения.Джонсон перевесил Волкова на 7 кг перед турниром UFC Fight Night 99В Белфасте (Северная Ирландия) прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 99, главным событием которого станет поединок между Гегардом Мусаси и Юрайи Холла.На турнире UFC в Белфасте 19 ноября выступят сразу шесть россиян19 ноября в Белфасте (Северная Ирландия) состоится турнир UFC Fight Night 99, в главном бою которого Гегард Мусаси (40-6-2) сразится против Юрайи Холла (12-7).Боец UFC Рой Нельсон дисквалифицирован на девять месяцев за удар судьиИзвестному американскому бойцу ММА Рою Нельсону, который выступает в UFC, наложили дисквалификацию сроком на девять месяцев.Рашид Магомедов потерял десять позиций в рейтинге лучших легковесов мираРоссийский боец Рашид Магомедов в обновленном рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории потерял десять позиций и занимает 26-е место. Это произошло из-за недавнего поражения спортсмена на турнире UFC американцу Бенеилу Дариушу.Харитонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделюХаритонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделюХаритонов нокаутирован, Магомедов потерпел первое поражение в UFC, Монсон хочет перемен.Рашид Магомедов потерпел первое поражение в UFCСостоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 98, в главном поединке которого Тони Фергюсон победил Рафаэлья дос Аньоса единогласным решением судей.Тимоти Джонсон: Если одолею Волкова, то буду ждать из России посылку с чемпионскими поясамиАмериканский боец смешанного стиля Тимоти Джонсон в интервью Bloodyelbow.com рассказал как собирается биться против россиянина Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.Александр Волков: Считаю M-1 Global сильнейшим промоушеном в РоссииЧемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков прокомментировал своей переход из M-1 Global в UFC, а также возможность дальнейшего сотрудничества с российской организацией.Яковлев, Мустафаев и Волков выступят на турнире UFC Fight Night 99 в БелфастеПромоутерская компания UFC анонсировала несколько поединков турнира UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.Чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFCЭкс-чемпион Bellator в тяжелом весе, нынешний чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFC, сообщает портал MMAJunkie.СММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММАСММАчный сентябрь. 14 убойных поединков, которых ждут фанаты ММАСможет ли Орловский вернуться в чемпионскую гонку UFC? Отберет ли Оверим пояс у Миочича? Чего ждать от выступления россиян в сентябре?
Хоккей
«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон», Худобин остался в запасе
Баскетбол
«Кливленд» обыграл «Индиану» в стартовом матче плей-офф
Футбол
Гол Фалькао принес «Монако» волевую победу над «Дижоном»
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Реал Сосьедадом»
все новости
Рашид Магомедов
Рашид Магомедоввсе новости
Рой Нельсон
Рой Нельсонвсе новости
Александр Волков
Александр Волковвсе новости