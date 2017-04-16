UFC on FOX 24. Волков победил Нельсона, Магомедов одержал победу над Грином
В рамках турнирах UFC on FOX 24 состоялись поединки с
участием российских бойцов.
Александр Волков одержал победу в поединке с Роем Нельсоном.
В первом раунде Нельсон не сумел добиться успеха в партере, а в дальнейшем
сильнее выглядел Волков. Судьи отдали россиянину победу единогласным решением -
(30-27, 30-27, 30-27).
Другой боец из России Рашид Магомедов разделенным решением
судей победил американца Бобби Грина.
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