Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Торонто»
Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой гостей со счетом 4:3. Для победы «Торонто» понадобилось два овертайма.
В составе победителей дубль сделал Каспери Капанен, в активе
которого решающий гол в овертайме. Также отличились Джеймс ван Римсдайк и
Морган Райлли.
У «Вашингтона» забивали Александр Овечкин, Джон Карлсон и
Никлас Бэкстрем. Отметим, что очко за результативную передачу заработал Дмитрий
Орлов. Счет в серии равный – 1-1.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
1-й раунд
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 17:34 (0:1). Овечкин (Юханссон, Оши), 23:47 (1:1 - бол.). Карлсон (Уильямс, Бураковски), 31:06 (2:1). Капанен (Бойл, Мартин), 34:25 (2:2). Райлли (Марнер), 39:47 (2:3). Бэкстрём (Орлов), 52:39 (3:3). Капанен (Бойл, Мартин), 91:53 (3:4).
Место и дата
16 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1-1