Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Торонто»

Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой гостей со счетом 4:3. Для победы «Торонто» понадобилось два овертайма.

В составе победителей дубль сделал Каспери Капанен, в активе которого решающий гол в овертайме. Также отличились Джеймс ван Римсдайк и Морган Райлли.

У «Вашингтона» забивали Александр Овечкин, Джон Карлсон и Никлас Бэкстрем. Отметим, что очко за результативную передачу заработал Дмитрий Орлов. Счет в серии равный – 1-1.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

1-й раунд

Счет в серии – 1-1