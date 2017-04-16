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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой гостей со счетом 4:3. Для победы «Торонто» понадобилось два овертайма.

В составе победителей дубль сделал Каспери Капанен, в активе которого решающий гол в овертайме. Также отличились Джеймс ван Римсдайк и Морган Райлли.

У «Вашингтона» забивали Александр Овечкин, Джон Карлсон и Никлас Бэкстрем. Отметим, что очко за результативную передачу заработал Дмитрий Орлов. Счет в серии равный – 1-1.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

1-й раунд

Матч

Вашингтон - Торонто - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 17:34 (0:1). Овечкин (Юханссон, Оши), 23:47 (1:1 - бол.). Карлсон (Уильямс, Бураковски), 31:06 (2:1). Капанен (Бойл, Мартин), 34:25 (2:2). Райлли (Марнер), 39:47 (2:3). Бэкстрём (Орлов), 52:39 (3:3). Капанен (Бойл, Мартин), 91:53 (3:4).

Место и дата

16 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1-1

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