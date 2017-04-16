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Результативный выигрыш «Барселоны», гол Овечкина и победы Джонсона и Волкова. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результативный выигрыш «Барселоны», гол Овечкина и победы Джонсона и Волкова. Главные новости утра

1. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря дублю Месси. Впрочем, победа легкой не была – счет 3:2 свидетельствует об этом.

2. А победа «Наполи» была более простой – «Удинезе» не смог ответить на три мяча.

3. В Лиге 1 продолжает побеждать «Монако». Решающим оказался удар со штрафного в исполнении Радамеля Фалькао.

4. В чемпионате Португалии «Порту» ухудшил свои позиции в борьбе за чемпионство с «Бенфикой», не сумев обыграть «Брагу».

5. «Оттава» обыграла «Бостон» в овертайме, Антон Худобин не принимал участия в матче.

6. «Нэшвилл» одержал вторую победу над «Чикаго».

7. Александр Овечкин забросил шайбу, но «Вашингтон» все равно проиграл «Торонто».

8. На турнире UFC россиянин Александр Волков победил Роя Нельсона.

9. На том же турнире Деметриус Джонсон победил Уилсона Рейса и повторил рекорд Андерсона Сильвы по количеству защит своего титула подряд.

10. «Кливленд» начал плей-офф НБА с победы над «Индианой». Леброн Джеймс, как обычно, показал высокую результативность.

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