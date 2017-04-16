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Застрелен полузащитник сборной Панамы

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес был убит рядом со своим домом в Нуэво-Колоне.

33-летний футболист получил несколько огнестрельных ранений, он был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения - Жоземар Педро и Делано Вилсон - получили ранения.

Энрикес выступал за национальную команду Панамы с 2005 года. Он провел за сборную 75 матчей. Последний раз игрок выходил на поле во встрече против команды США 28 марта текущего года.



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