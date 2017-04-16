Застрелен полузащитник сборной Панамы

Полузащитник сборной Панамы по футболу Амилькар Энрикес был убит рядом со своим домом в Нуэво-Колоне.

33-летний футболист получил несколько огнестрельных ранений, он был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Двое других пострадавших в результате нападения - Жоземар Педро и Делано Вилсон - получили ранения.



Энрикес выступал за национальную команду Панамы с 2005 года. Он провел за сборную 75 матчей. Последний раз игрок выходил на поле во встрече против команды США 28 марта текущего года.