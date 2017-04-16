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«Анахайм» увеличил разрыв в серии с «Калгари», Гецлаф забросил победную шайбу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Калгари» во втором матче серии плей-офф первого раунда (3:2).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил капитан «Уток» Райан Гецлаф. С 4 очками за результативность (2+2) он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Напомним, в первом матче серии «Анахайм» также переиграл «Калгари» со счетом 3:2.

Третья встреча состоится 18 апреля в Канаде.

Матч

Анахайм - Калгари - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Сильверберг (Теодор, Монтур), 3:21 (1:0). Ракелль (Гецлаф, Бьекса), 6:44 (2:0). Баклунд (Фролик), 18:24 (2:1). Монахан (Броди, Годро), 27:01 (2:2). Гецлаф (Кеслер, Ивз), 55:14 (3:2).

Место и дата

16 апреля 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция


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