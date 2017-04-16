«Анахайм» увеличил разрыв в серии с «Калгари», Гецлаф забросил победную шайбу

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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Торонто» Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой гостей со счетом 4:3. Для победы «Торонто» понадобилось два овертайма.

«Нэшвилл» во второй раз обыграл «Чикаго» Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Чикаго» и «Нэшвиллом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Нэшвилла».

«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон», Худобин остался в запасе Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Оттавы».

Деван Дубник: В таких упорных встречах любой момент может стать ключевым Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник подвел итоги второго матча серии с «Сент-Луисом» (1:2).

Тодд Маклеллан: «Эдмонтон» продолжит играть в силовой хоккей Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (2:0) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

Питер Дебур: Перед третьим периодом думал, что у «Сан-Хосе» есть шанс на победу Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (0:2).

Александр Радулов: Приятно, что смогли добиться победы на своей площадке Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов прокомментировал победу своей команды во второй встрече серии против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Джон Торторелла: Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и снова будем биться Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).

Сергей Бобровский: Если команда проиграла два матча, значит вратарь должен играть лучше Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).

Майк Бэбкок: Не думаю, что Зайцев сыграет во второй игре с «Вашингтоном» Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок рассказал, что российский защитник «кленовых листьев» Никита Зайцев из-за травмы пропустит и второй матч серии против «Вашингтона».

Коннор Макдэвид: «Эдмонтону» надо вернуться к своему стилю игры Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу своей команды во втором матче серии Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (2:0).

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Александр Радулов: Я очень рад, что мы выиграли, но еще ничего не произошло, счет 1-1 Форвард «Монреаля» Александр Радулов подвел итог второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (4:3 OT), в котором он забросил победную шайбу в овертайме.