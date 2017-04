«Анахайм» увеличил разрыв в серии с «Калгари», Гецлаф забросил победную шайбу

Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Калгари» во втором матче серии плей-офф первого раунда (3:2).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил капитан «Уток» Райан Гецлаф. С 4 очками за результативность (2+2) он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.

The @AnaheimDucks are flying up to Calgary with a 2-0 series lead. #StanleyCup pic.twitter.com/0O8V8WiPfK