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Владислав Третьяк: Сборная России перед ОИ-2018 проведет сборы в Корее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о плане подготовки сборной России к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- Склоняемся все-таки к варианту с Кореей, скорее всего там будут сборы. Это будет лучший вариант, где готовиться к Олимпиаде. В марте мы посмотрели, какие там условия, и всем остались довольны, корейцы учитывают все наши пожелания. Есть запасной вариант с Владивостоком и Хабаровском, но Корея лучше все-таки, мы считаем, - заявил Третьяк.

Напомним, Национальная хоккейная лига объявила о том, что ее игроки не смогут принять участие в предстоящих Играх. 

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