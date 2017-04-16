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«Трабзонспор» снова заинтересовался Таски

Источник:  FotomacКомментарии

Защитник «Спартака» Сердар Таски будущим летом может перейти в турецкий «Трабзонспор».

Об этом сообщает Fotomac. 

Отметим, что контракт немецкого защитника с красно-белыми истекает по завершении текущего сезона. Он сможет перебраться в Турцию на правах свободного агента.

В то же время, ранее Таски заявлял о том, что он может продлить соглашение со «Спартаком».

«Спартак» лидирует в чемпионате России-2016/17, опережая ЦСКА на семь очков.

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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