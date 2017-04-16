Дмитрий Бивол может сразиться с Клеверли за титул регулярного чемпиона WBA
Российский полутяж Дмитрий Бивол может провести поединок с валлийцем Натаном Клеверли за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.
Cleverly vs. Bivol To Be Discussed Next Week With The WBA https://t.co/hVzn2LFlrJ #boxing pic.twitter.com/nHOZ1YkIUO— BoxingScene.com (@boxingscene) 16 апреля 2017 г.
Возможность организации такого поединка будет рассмотрена на следующей неделе.
В последнем поединке Бивол одержал досрочную победу над Сэмуэлем Кларксоном.
Натан Клеверли является регулярным чемпионом WBA после своей победы над немцем Юргеном Бремером. В суперчемпионом WBA в этом все является американец Андре Уорд, который 17 июня проведет повторный бой с Сергеем Ковалевым.
- Дмитрий - очень зрелищный боец. Телеканал Showtime заинтересован в том, чтобы показывать дальнейшие поединки с его участием. Он удивил всех, - заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.