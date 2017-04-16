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Дмитрий Бивол может сразиться с Клеверли за титул регулярного чемпиона WBA

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Российский полутяж Дмитрий Бивол может провести поединок с валлийцем Натаном Клеверли за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. 

Возможность организации такого поединка будет рассмотрена на следующей неделе.

В последнем поединке Бивол одержал досрочную победу над Сэмуэлем Кларксоном.

Натан Клеверли является регулярным чемпионом WBA после своей победы над немцем Юргеном Бремером. В суперчемпионом WBA в этом все является американец Андре Уорд, который 17 июня проведет повторный бой с Сергеем Ковалевым.

- Дмитрий - очень зрелищный боец. Телеканал Showtime заинтересован в том, чтобы показывать дальнейшие поединки с его участием. Он удивил всех, - заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

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