Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Терек
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Челси
Футбол  Урал- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: Если Пайгин хочет играть в НХЛ, это его право. Мы ничего не можем сделать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о будущем защитника Зията Пайгина, подписавшего контракт с «Эдмонтоном».

- В этой ситуации мы ничего не можем сделать. Если человек, в данном случае Пайгин, сегодня и сейчас хочет играть в НХЛ, это его право, его выбор. С каким настроением человек будет играть на Олимпиаде, если его заставили остаться? Наша задача – создать для игрока все условия. И, поверьте, мы хорошие условия даем, но соглашаться или нет – каждый решает для себя сам, - заявил Третьяк.

В минувший понедельник «Эдмонтон» подписал контракт на 2 года с серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года Зиятом Пайгиным. 22-летний защитник в сезоне-2016/17 сыграл за казанский «Ак Барс» 17 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Сборная России перед ОИ-2018 проведет сборы в КорееПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о плане подготовки сборной России к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» уступил «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Кубка Стэнли.«Анахайм» увеличил разрыв в серии с «Калгари», Гецлаф забросил победную шайбуХоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Калгари» во втором матче серии плей-офф первого раунда (3:2).Результативный выигрыш «Барселоны», гол Овечкина и победы Джонсона и Волкова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Торонто»Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Торонто» завершился победой гостей со счетом 4:3. Для победы «Торонто» понадобилось два овертайма.«Нэшвилл» во второй раз обыграл «Чикаго»Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Чикаго» и «Нэшвиллом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Нэшвилла».«Оттава» в овертайме обыграла «Бостон», Худобин остался в запасеМатч первого раунда Кубка Стэнли между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Оттавы».Деван Дубник: В таких упорных встречах любой момент может стать ключевымГолкипер «Миннесоты» Деван Дубник подвел итоги второго матча серии с «Сент-Луисом» (1:2).Тодд Маклеллан: «Эдмонтон» продолжит играть в силовой хоккейГлавный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (2:0) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.Питер Дебур: Перед третьим периодом думал, что у «Сан-Хосе» есть шанс на победуГлавный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (0:2).Александр Радулов: Приятно, что смогли добиться победы на своей площадкеРоссийский нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов прокомментировал победу своей команды во второй встрече серии против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).Джон Торторелла: Мы встретимся с ребятами завтра, залижем раны и снова будем битьсяГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).Сергей Бобровский: Если команда проиграла два матча, значит вратарь должен играть лучшеРоссийский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал поражение своей команды в матче против «Питтсбурга» (1:4).Майк Бэбкок: Не думаю, что Зайцев сыграет во второй игре с «Вашингтоном»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок рассказал, что российский защитник «кленовых листьев» Никита Зайцев из-за травмы пропустит и второй матч серии против «Вашингтона».Коннор Макдэвид: «Эдмонтону» надо вернуться к своему стилю игрыНападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу своей команды во втором матче серии Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (2:0).Брент Бернс: Забить «Эдмонтону» в большинстве было бы неплохоЗащитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бернс прокомментировал поражение во втором матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (0:2).Владислав Третьяк: ФХР поддержит любое решение новокузнецкого «Металлурга»Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал возможное будущее новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ.Владислав Третьяк: Потолок зарплат в КХЛ надо понижатьПрезидент ФХР Владислав Третьяк считает, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо понизить для развития хоккея.Владислав Третьяк: У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, она всех объединяетПрезидент ФХР Владислав Третьяк считает, что противостояние в финальной серии Кубка Гагарина не помешает тренерам сборной Олегу Знарку и Илье Воробьеву в совместной работе в национальной команде.Космический финал и возвращение Малкина. Топ-события хоккейной неделиКосмический финал и возвращение Малкина. Топ-события хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».
Хоккей
«Анахайм» увеличил разрыв в серии с «Калгари», Гецлаф забросил победную шайбу
Футбол
Застрелен полузащитник сборной Панамы
Хоккей
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Торонто»
MMA
UFC on FOX 24. Джонсон победил Рейса
все новости
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Зият Пайгин
Зият Пайгинвсе новости
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости