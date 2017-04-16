Владислав Третьяк: Если Пайгин хочет играть в НХЛ, это его право. Мы ничего не можем сделать

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о будущем защитника Зията Пайгина, подписавшего контракт с «Эдмонтоном».

- В этой ситуации мы ничего не можем сделать. Если человек, в данном случае Пайгин, сегодня и сейчас хочет играть в НХЛ, это его право, его выбор. С каким настроением человек будет играть на Олимпиаде, если его заставили остаться? Наша задача – создать для игрока все условия. И, поверьте, мы хорошие условия даем, но соглашаться или нет – каждый решает для себя сам, - заявил Третьяк.

В минувший понедельник «Эдмонтон» подписал контракт на 2 года с серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года Зиятом Пайгиным. 22-летний защитник в сезоне-2016/17 сыграл за казанский «Ак Барс» 17 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

