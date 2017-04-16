Салливан Баррера нокаутировал Пола Паркера в пятом раунде
Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера одержал досрочную победу над американцем Полом Паркером.
Баррера дважды отправлял соперника на настил ринга, и в пятом раунде рефери был вынужден остановить встречу.
Sullivan Barrera Drops, Stops PPV Parker in Five Rounds https://t.co/bvLvVnEKuG #boxing pic.twitter.com/iQvTVFwsIP— BoxingScene.com (@boxingscene) 16 апреля 2017 г.
Напомним, единственное в профессиональной карьере поражение Салливан Баррера потерпел летом 2016 года в бою с Андре Уордом.
Кубинец должен был провести рейтинговый поединок с российском бойцом Артуром Бетербиевым, однако командам боксером не удалось прийти к соглашению по условиям проведения боя, и Салливан вышел на ринг с Паркером.
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