Иван Пелиццоли: Ни за что не надо было ехать в Россию

Бывший вратарь сборной Италии о самом печальном этапе своей карьеры – в московском «Локомотиве».

«Я много узнал (в России – прим. ред.), приобрел большой жизненный опыт, - сказал бывший вратарь «Локомотива» итальянец Иван Пелиццоли в интервью SOFOOT.com. - Москва - фантастический город, но только не в футбольном плане. Уровень весьма средненький, смесь разных стилей. Понадобилось время, чтобы врубиться. Сначала ждал четыре, пять месяцев, когда поставят. Год играл, потом без объяснения причины на полгода исключили из главной команды. В довершение ко всему травмировал плечо. Все шло как-то наперекосяк. Переход в «Локомотив» поломал всю карьеру, ведь мне было всего-то 27 лет. Ни за что не надо было ехать в Россию. В любую другую страну – в Англию, Францию, только не в этот слабенький чемпионат».

Иван Пелиццоли был куплен «Локомотивом» у «Реджины» 31 января 2007 года за 3 миллиона евро. За московский клуб сыграл 26 официальных игр. 31 августа 2009 года был арендован клубом итальянской «Альбинолеффе» (Серия В). Ныне играет за «Пьяченца».

