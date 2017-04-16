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ЦСКА нанес по воротам «Ростова» 17 ударов из штрафной площади

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.

По данным Wyscout, «Ростов» больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 35 у ЦСКА. Армейцы сделали больше передач – 438 (точность – 77%) против 434 (74%) и чаще били по воротам – 21 удар (4 в створ) против 6 (1). Отметим, что 17 раз игроки ЦСКА били из штрафной площади. В этом матче у армейцев было 16 голевых моментов, тогда как у ростовчан – всего 1.

Самым бьющим игроком матча стал Оланаре – 6 ударов (1 в створ).

Матч

ЦСКА - Ростов - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)

Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)

Предупреждения:

Фернандес, 62 - Калачёв, 79; Гацкан, 84

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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