ЦСКА нанес по воротам «Ростова» 17 ударов из штрафной площади
Вчера в матче 23-го тура премьер-лиги ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.
По данным Wyscout, «Ростов» больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 35 у ЦСКА. Армейцы сделали больше передач – 438 (точность – 77%) против 434 (74%) и чаще били по воротам – 21 удар (4 в створ) против 6 (1). Отметим, что 17 раз игроки ЦСКА били из штрафной площади. В этом матче у армейцев было 16 голевых моментов, тогда как у ростовчан – всего 1.
Самым бьющим игроком матча стал Оланаре – 6 ударов (1 в створ).
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Васин, Игнашевич, Ионов (Чалов, 80), Вернблум, Головин, Витиньо, Оланаре (Натхо, 73)
Ростов: Медведев, Терентьев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Мевля, Ерохин, Нобоа, Калачёв, Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)
Предупреждения:
Фернандес, 62 - Калачёв, 79; Гацкан, 84
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
15 апреля 14:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция