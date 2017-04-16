Александр Овечкин: Никто и не планировал, что мы закроем серию с «Торонто» в четырех матчах. Это битва

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии плей-офф с «Торонто» (3:4).

- Сегодня очень хорошо играл вратарь соперников. Впрочем, здесь не было ничего нового по сравнению с первым матчем. Никто и не думал, что мы закроем серию с «Торонто» в четырех матчах и будем ждать оппонентов по второму раунду. Это настоящая битва. У «Мэйпл Лифс» очень хорошая команда.

Мы должны сделать необходимые выводы, исправить ошибки и двигаться дальше – от смены к смене, от матча к матчу. Будем делать все возможное, что он нас зависит. Нужно выиграть третий матч в Канаде, это как минимум даст возможность вернуть преимущество своей площадки Что касается физического состояния и психологии, то два стартовых матча серии были длительными и упорными, но мы хорошо готовы, - заявил Овечкин.

Третий матч серии состоится 19 апреля в Торонто. Пока счет в этом противостоянии равный: 1-1.











