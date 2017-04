Рикки Бернс: Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали

Шотландец Рикки Бернс прокомментировал свое поражение в объединительном поединке с представителем Намибии Джулиусом Индонго.

- Что я могу сказать? Лучший боец одержал победу. Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали. У него действительно очень тяжелый удар.

Но я еще вернусь. Сегодня решающим оказалось преимущество соперника в росте и размахе рук, - заявил Бернс.

Burns: Indongo Was A lot Better Than We Thought, Hits Hard https://t.co/XoyPObz8BM #boxing pic.twitter.com/CIwAFEsf8o