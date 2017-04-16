Рикки Бернс: Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали
Шотландец Рикки Бернс прокомментировал свое поражение в объединительном поединке с представителем Намибии Джулиусом Индонго.
- Что я могу сказать? Лучший боец одержал победу. Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали. У него действительно очень тяжелый удар.
Но я еще вернусь. Сегодня решающим оказалось преимущество соперника в росте и размахе рук, - заявил Бернс.
Burns: Indongo Was A lot Better Than We Thought, Hits Hard https://t.co/XoyPObz8BM #boxing pic.twitter.com/CIwAFEsf8o— BoxingScene.com (@boxingscene) 16 апреля 2017 г.
Поединок проходил в Глазго (Шотландия). На протяжении всего боя Индонго имел значительное преимущество. Он уверенно победил по очкам - 120-108, 118-110, 116-112.
Теперь Джулиус является чемпионом мира в суперлегком весе сразу по двум версиям - WBA и IBF.
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