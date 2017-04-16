Рикки Бернс: Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали

Шотландец Рикки Бернс прокомментировал свое поражение в объединительном поединке с представителем Намибии Джулиусом Индонго.

- Что я могу сказать? Лучший боец одержал победу. Индонго оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали. У него действительно очень тяжелый удар.

Но я еще вернусь. Сегодня решающим оказалось преимущество соперника в росте и размахе рук, - заявил Бернс.

Поединок проходил в Глазго (Шотландия). На протяжении всего боя Индонго имел значительное преимущество. Он уверенно победил по очкам - 120-108, 118-110, 116-112.

Теперь Джулиус является чемпионом мира в суперлегком весе сразу по двум версиям - WBA и IBF.

