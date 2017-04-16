Букмекеры считают, что СКА по силам закончить серию с «Магниткой» в пятом матче серии
Букмекерские конторы выставили котировки на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.
Победа уральского клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,69, тогда как виктория питерцев идет за 2,31.
За ничью букмекеры предлагают 3,92.
Игра в Магнитогорске начнется сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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