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Букмекеры считают, что СКА по силам закончить серию с «Магниткой» в пятом матче серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА.

Победа уральского клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,69, тогда как виктория питерцев идет за 2,31.

За ничью букмекеры предлагают 3,92.

Игра в Магнитогорске начнется сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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