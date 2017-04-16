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Златан Ибрагимович: Канте заслуживает приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Источник:  The TelegraphКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил вклад полузащитника «Челси» Нголо Канте в результаты команды. 

- Канте был бы достойным обладателем приза лучшему игроку сезона. Думаю, такой футболист, как он, мог бы хорошо заиграть в любой команде. Ему отдают должное за его действия на поле, но обычно футболисты такого плана остаются незаметными героями. Так, например, было в «ПСЖ» в случае с Блезом Матюиди, - заявил Ибрагимович.

Напомним, Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. Он провел 30 матчей в текущем чемпионате Англии и забил один гол.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в матче 33-го тура национального первенства.

Матч

Манчестер Юнайтед - Челси

Место и дата

16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция


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