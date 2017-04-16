Златан Ибрагимович: Канте заслуживает приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил вклад полузащитника «Челси» Нголо Канте в результаты команды.

- Канте был бы достойным обладателем приза лучшему игроку сезона. Думаю, такой футболист, как он, мог бы хорошо заиграть в любой команде. Ему отдают должное за его действия на поле, но обычно футболисты такого плана остаются незаметными героями. Так, например, было в «ПСЖ» в случае с Блезом Матюиди, - заявил Ибрагимович.

Напомним, Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. Он провел 30 матчей в текущем чемпионате Англии и забил один гол.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в матче 33-го тура национального первенства.

