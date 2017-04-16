Голландский Апелдорн примет чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году
Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году пройдет в голландском Апелдорне, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Соревнования сосотоятся с 28 февраля по 4 марта.
В эти дни мировое первенство проходит в Гонконге. Российская команда завоевала три золотые медали. Денис Дмитриев победил в личном спринте, Дарья Шмелева и Анастасия Войнова - в командном спринте и Шмелева - в гите. Войнова также стала бронзовым призером в гите.
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