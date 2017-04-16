Голландский Апелдорн примет чемпионат мира по велоспорту на треке в 2018 году

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Артур Ершов: Мне удалось дождаться своего момента Российский велогонщик-трековик Артур Ершов поделился впечатлениями после гонки по очкам на чемпионате мира. Напомним, что он занял в ней первое место.

Артур Ершов занял первое место на чемпионате мира по велотреку На чемпионате мира по велоспорту на треке в Сент-Квентин-ан-Ивелине (Франция) состоялась гонка по очкам. Первое место занял представитель России Артур Ершов.

Россия - вторая в командном зачете ЧЕ по велотреку Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете по итогам континентального первенства по велотреку, которое завершилось вчера в Гваделупе.

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Денис Дмитриев: Несмотря на серебро ЧМ, пока я неполноценный гражданин Спринтер трековой команды «Русвело» Денис Дмитриев вспомнил выступления в финале чемпионата мира.

ЧМ по велотреку. Австралия стала первой в общем зачете, Россия — пятая 8 апреля в Мельбурне завершился чемпионат мира по велоспорту на треке.

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец: А если бы мы потеряли Чулкову? За счет чего взяла свое золото Анастасия Чулкова, в чем Олимпиада проще чемпионата мира, кто может пополнить медальный запас России в Мельбурне? Главный тренер сборной Сергей Ковпанец дал интервью «Советскому спорту».

Страна победившего велотрека. Андрей Шумаков - о популярности велоспорта в Австралии Если австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу когда-нибудь установят памятник, я знаю, каким он будет. Улыбающийся парень на велосипеде с ребенком на руках (на фото). И обязательно в радужной майке чемпиона мира.

Слезы комсомолки. Анастасия Чулкова со слезами на глазах принесла России первое с 2004 года золото чемпионатов мира Вчера в Мельбурне были разыграны три комплекта наград. Казалось, медали снова минуют россиян. В командной гонке преследования российское трио осталось 10‑м, в мужском гите наших не было. Все надежды были связаны с женской гонкой по очкам.

Анастасия Чулкова: Выиграла чемпионат мира, находясь не на пике формы Россиянка Анастасия Чулкова прокомментировала свою победу на чемпионате мира по велотреку в гонке по очкам.

Виталий Мутко: Поздравляю Анастасию Чулкову с победой на ЧМ по велотреку Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко поздравил Анастасию Чулкову с победой на чемпионате мира по велотреку.

Анастасия Чулкова: Победу на ЧМ посвящаю Игорю Макарову Россиянка Анастасия Чулкова прокомментировала свою победу в гонке по очкам на чемпионате мира по велотреку в Мельбурне.

ЧМ по велотреку. Чулкова выиграла гонку по очкам и принесла России первое золото с 2004-го года Во второй день чемпионата мира по велотреку, проходящего в Австралии сборная России завоевала свое первое золото.

Дорогая передача. Переход на повышенную передачу стоил сборной России медали чемпионата мира Вчера в австралийском Мельбурне стартовал чемпионат мира по велотреку. Первый день для россиян вышел не лучше первого блина – ни одной медали. Надежды на золото в самом престижном виде программы, командной гонке преследования, рухнули уже в квалификации.