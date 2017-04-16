Массимилиано Аллегри: Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется, что нападающий Пауло Дибала сможет помочь его команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

- Он получил ушиб и слегка вывихнул ногу, но я думаю, что мы можем быть оптимистами. Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной», - заявил Аллегри.

Напомним, в матче национального первенства с «Пескарой» Дибала покинул поле на 54-й минуте после столкновения с Салли Мунтари.

Ранее Пауло забил два мяча в ворота «Барселоны» и помог своей команде одержать победу (3:0). Ответная встреча состоится 19 апреля на «Камп Ноу».