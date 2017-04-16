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Массимилиано Аллегри: Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной»

Источник:  ReutersКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется, что нападающий Пауло Дибала сможет помочь его команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

- Он получил ушиб и слегка вывихнул ногу, но я думаю, что мы можем быть оптимистами. Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной», - заявил Аллегри.

Напомним, в матче национального первенства с «Пескарой» Дибала покинул поле на 54-й минуте после столкновения с Салли Мунтари.

Ранее Пауло забил два мяча в ворота «Барселоны» и помог своей команде одержать победу (3:0). Ответная встреча состоится 19 апреля на «Камп Ноу».

Матч

Пескара - Ювентус - 0:2 (0:2)

Голы

Игуаин 23 (0:1). Игуаин 43 (0:2).

Состав

Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Зампано, Бираги, Кода, Мемушай, Брюгман (Верре, 78), Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Бруно (Баэбек, 68), Капрари

Ювентус: Нето, Бардзальи, Лихтштайнер, Ругани, Пьянич (Ринкон, 46), Куадрадо (Лемина, 88), Асамоа, Маркизио, Манджукич, Дибала (Стураро, 54), Игуаин

Предупреждения:

Мунтари, 3; Кулибали, 39; Капрари, 59; Кода, 89 - Пьянич, 12

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

15 апреля 16:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция


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