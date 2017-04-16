Массимилиано Аллегри: Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется, что нападающий Пауло Дибала сможет помочь его команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
- Он получил ушиб и слегка вывихнул ногу, но я думаю, что мы можем быть оптимистами. Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной», - заявил Аллегри.
Напомним, в матче национального первенства с «Пескарой» Дибала покинул поле на 54-й минуте после столкновения с Салли Мунтари.
Ранее Пауло забил два мяча в ворота «Барселоны» и помог своей команде одержать победу (3:0). Ответная встреча состоится 19 апреля на «Камп Ноу».
Матч
Голы
Игуаин 23 (0:1). Игуаин 43 (0:2).
Состав
Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Зампано, Бираги, Кода, Мемушай, Брюгман (Верре, 78), Мунтари (Бенали, 58), Кулибали, Бруно (Баэбек, 68), Капрари
Ювентус: Нето, Бардзальи, Лихтштайнер, Ругани, Пьянич (Ринкон, 46), Куадрадо (Лемина, 88), Асамоа, Маркизио, Манджукич, Дибала (Стураро, 54), Игуаин
Предупреждения:
Мунтари, 3; Кулибали, 39; Капрари, 59; Кода, 89 - Пьянич, 12
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
15 апреля 16:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция