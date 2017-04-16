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Марек Гамшик: Я не одержим стремлением побить рекорд Марадоны

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик ответил на вопрос, как часто он думает о том, что в ближайшее время может превзойти достижение Диего Марадоны.

Напомним, легендарный аргентинец является лучшим бомбардиром в истории неаполитанцев, забив 115 мячей. В активе Гамшика 112 голов за «Наполи».

«Конечно, я думаю об этом. С другой стороны, это (стремление побить рекорд) не является какой-то одержимостью. Кажется, что три мяча - это так мало по сравнению с теми 112, которые я уже забил. Возможно, так оно и есть. В любом случае такой результат - очень достойная цифра для полузащитника», - цитирует словака Football Italia.

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