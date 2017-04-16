Джонатан Тэйвс: «Нэшвилл» совершенно расстроил игру «Чикаго», мы ничего не могли сделать
Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал сокрушительное поражение своей команды во втором матче серии плей-офф с «Нэшвиллом» (0:5).
- Они делают все возможное для того, чтобы расстроить нашу игру, не дают нам ничего сделать. Мы стараемся создать опасные моменты в безнадежных ситуациях. Они пользуются нашими ошибками, и реализуют свои возможности, - заявил Тэйвс.
Напомним, в составе победителей отличились Райан Эллис, Харрисон Золнерчик, Колтон Сиссонс, Райан Джохансен и Кевин Фиала. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Нэшвилла».
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы:
Эллис (Форсберг, Джохансен), 3:44 (0:1). Золнирчак (Ринне, Экхольм), 22:51 (0:2). Сишонс (Смит, Аберг), 33:00 (0:3). Джохансен (Ринне, Форсберг), 53:49 (0:4). Фиала (Саббэн, Джохансен), 58:13 (0:5).
Место и дата
16 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция