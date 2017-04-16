Джонатан Тэйвс: «Нэшвилл» совершенно расстроил игру «Чикаго», мы ничего не могли сделать

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал сокрушительное поражение своей команды во втором матче серии плей-офф с «Нэшвиллом» (0:5).

- Они делают все возможное для того, чтобы расстроить нашу игру, не дают нам ничего сделать. Мы стараемся создать опасные моменты в безнадежных ситуациях. Они пользуются нашими ошибками, и реализуют свои возможности, - заявил Тэйвс.

Напомним, в составе победителей отличились Райан Эллис, Харрисон Золнерчик, Колтон Сиссонс, Райан Джохансен и Кевин Фиала. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Нэшвилла».



