Андре Уорд - фаворит во втором бою с Сергеем Ковалевым
Букмекеры опубликовали котировки на второй поединок между американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым.
На победу Уорда можно поставить с коэффициентом 1,65, на победу Ковалева - 2,15. Котировки на ничью - 25,0.
Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе 17 июня.
В ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
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