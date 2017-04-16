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Константин Сарсания: Если «Зенит» сегодня проиграет, то чемпионству «арривидерчи»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания поделился ожиданиями от центральной встречи 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Хочется увидеть игру, прежде всего, качественную, сегодняшний матч ведь практически за чемпионство. «Спартак» сегодня будет играть при своих болельщиках с сумасшедшим настроем и мотивацией, плюс, у них игра не критичная, есть запас очков и право на ошибку. Если «Зенит» сегодня проиграет, то можно сказать, чемпионству «арривидерчи, - цитирует Сарсанию «Р-Спорт». - Непосредственно по игре «Зениту» нужно быть более агрессивным, поскольку «Спартак» в уме все-таки может держать это право на ошибку, которого у «Зенита» нет. Думаю, что сегодня соберутся сине-бело-голубые, хотя, обе команды весьма настроены. Конечно, если брать по игре, то «Спартак» получше, но «Зенит» может за счет эпизода все решить в игре: стандарт, мастерство Данни, гол Артема Дзюбы, лучшая игра Александра Кокорина - вот такие люди обязаны в подобных матчах вытаскивать команду».

Игра начнется сегодня в Москве в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Голосование: Как завершится центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит»?

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