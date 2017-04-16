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Берни Экклстоун: «Формулу-1» снова могут продать

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился своими предположениями о возможном будущем самой престижной гоночной серии. 

- Джон Мэлоун - очень практичный бизнесмен. Если кто-то к нему придет с предложением, которое позволит ему заработать на продаже «Формулы-1», он сделает это. Гонки ему не особо интересны, он заинтересован лишь в том, чтобы его продукт работал и приносил доход, - приводит слова Экклстоуна «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail. 

Напомним, Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов на продаже акций новых владельцев серии - компании Liberty Media.

Сегодня в чемпионате «Формулы-1» состоится Гран-при Бахрейна. 

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