Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Терек
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Челси
Футбол  Урал- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Прядкин поздравил «Динамо» с возвращением в РФПЛ

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поздравил московское «Динамо» с возвращением в высший дивизион отечественного футбола.

- Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор. Я всегда говорил - нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и «Динамо» - один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола. Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления, - цитирует Прядкина агентство ТАСС.

Напомним, московское «Динамо», возглавляющее турнирную таблицу первенства ФНЛ (69 очков), уже гарантировало себе повышение в классе по итогам текущего сезона.

Матч

Сибирь - Динамо

Место и дата

17 апреля 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают, что у «Спартака» больше шансов на успех в матче с «Зенитом»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».«Оренбург» - «Терек». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 23-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Тереком».Константин Сарсания: Если «Зенит» сегодня проиграет, то чемпионству «арривидерчи»Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания поделился ожиданиями от центральной встречи 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».Не удалял «Спартак», судил победный финал «Зенита». Все о судье матча годаНе удалял «Спартак», судил победный финал «Зенита». Все о судье матча годаВсе о работе главного арбитра матча «Спартак» – «Зенит» Александра Егорова.150 добавленных минут и другие матчи «Спартак» – «Зенит», о которых вы не знали150 добавленных минут и другие матчи «Спартак» – «Зенит», о которых вы не зналиГлавные истории о том, как зарождалось невероятное противостояние «Зенита» и «Спартака».От Цымбаларя до Халка: новейшая история матчей «Спартака» и «Зенита» в картинкахОт Цымбаларя до Халка: новейшая история матчей «Спартака» и «Зенита» в картинкахГлавная игра тура в инфографике «Советского спорта».Потери «Спартака» и «Зенита» накануне битвы двух столиц. Пока вы спали (видео)Потери «Спартака» и «Зенита» накануне битвы двух столиц. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Докажи, что готов к «Спартак» – «Зенит» не хуже игроков! [главный тест недели]Докажи, что готов к «Спартак» – «Зенит» не хуже игроков! [главный тест недели]В РФПЛ состоится матч года: «Зенит» может лишиться шансов на золото и главного тренера, а «Спартак» – избавиться от одного из конкурентов.От Алекса до Дзюбы. 5 игроков, которые помогли бы «Спартаку» в матче с «Зенитом»От Алекса до Дзюбы. 5 игроков, которые помогли бы «Спартаку» в матче с «Зенитом»«Советский спорт» вспоминает лидеров московского «Спартака», которые могли бы пригодиться команде перед столь ответственным матчем.Евгений Ловчев: Никаких «если». «Спартак» не проиграетЕвгений Ловчев: Никаких «если». «Спартак» не проиграетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о центральном матче 23-го тура «Спартак» – «Зенит».Артем Дзюба: Из-за сектантов не хочу, чтобы «Спартак» был чемпионом (видео)Артем Дзюба: Из-за сектантов не хочу, чтобы «Спартак» был чемпионом (видео)Форвард «Зенита» Артем Дзюба – о возможном чемпионстве «Спартака», хорошем судействе красно-белых и желании победить.Вячеслав Малафеев: Я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпиономВячеслав Малафеев: Я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпиономЭкс-вратарь сборной России и «Зенита» рассказал о своей самой яркой игре против «Спартака», и почему борьба за чемпионство еще не закончена.Полмиллиарда евро за 11 лет: во что обошлись «Спартак» и «Зенит» их акционерамПолмиллиарда евро за 11 лет: во что обошлись «Спартак» и «Зенит» их акционерамВ преддверии матча 23-го тура РФПЛ «Советский спорт» сравнивает финансовые вливания в «Спартак» и «Зенит» за последние 11 лет.«Атака «Спартака» и Фернандо – хороши». Кто в «Зените» будет рушить игру Карреры«Атака «Спартака» и Фернандо – хороши». Кто в «Зените» будет рушить игру КаррерыЭрнани объяснил, что не соответствует имиджу, который есть у бразильцевВалерий Рейнгольд: Матч со «Спартаком» станет последним для ЛуческуВалерий Рейнгольд: Матч со «Спартаком» станет последним для ЛуческуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Зенит».«Зенит» обыграет «Спартак», потому что... это российский футбол!«Зенит» обыграет «Спартак», потому что... это российский футбол!Серьезные и не очень причины, которые намекают нам: «Спартак» после воскресного матча на «Открытие арене» станет дальше от чемпионства.Олег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьОлег Романцев: «Спартак» станет чемпионом! Я редко ошибаюсьСамый титулованный тренер «Спартака» высказал мнение, что матч против «Зенита» станет для красно-белых определяющим в борьбе за «золото».«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не окончена«Спартак» и два черных лебедя. Почему чемпионская гонка еще не оконченаВ чемпионате России уже не раз случались ситуации, когда лидировавший после 22-го тура клуб проигрывал чемпиону восемь и более очков.Анатомия «Спартака». Как Массимо Каррера ведет красно-белых к чемпионствуАнатомия «Спартака». Как Массимо Каррера ведет красно-белых к чемпионству«Советский спорт» рассказывает о разнообразных тактических моделях, которые Каррера использует в «Спартаке».Букмекеры отдают предпочтение «Оренбургу» в матче с «Тереком»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 23-го тура РФПЛ, в которой «Оренбург» примет «Терек».
Теннис
Мария Шарапова: Глупо ставить под вопрос мои достижения из-за мельдония
Хоккей
Нападающий «Торонто» Капанен - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Прядкин поздравил «Динамо» с возвращением в РФПЛ
Футбол
Константин Сарсания: Если «Зенит» сегодня проиграет, то чемпионству «арривидерчи»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Сергей Прядкин
Сергей Прядкинвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости