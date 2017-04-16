Прядкин поздравил «Динамо» с возвращением в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поздравил московское «Динамо» с возвращением в высший дивизион отечественного футбола.

- Это здорово, я рад, что клуб с такими великими традициями вернулся, клуб, у которого достаточно крепкий спонсор. Я всегда говорил - нам необходимы клубы со стабильным финансовым обеспечением, и «Динамо» - один из таких клубов. Более того, этот клуб ковал славную историю советского и российского футбола. Поздравляю динамовцев с возвращением в РФПЛ и желаю им удачного выступления, - цитирует Прядкина агентство ТАСС.

Напомним, московское «Динамо», возглавляющее турнирную таблицу первенства ФНЛ (69 очков), уже гарантировало себе повышение в классе по итогам текущего сезона.

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