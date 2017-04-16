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Нападающий «Торонто» Капанен - первая звезда дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня. 

Первой звездой признан нападающий «Торонто» Каспери Капанен. Во втором матче первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:3 О.Т) он забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.

Второй звездой стал вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, который отразил все 30 бросков по своим воротам во встрече с «Чикаго» (5:0).

Третья звезда - защитник «Оттавы» Дион Фанеф. В игре с «Бостоном» (4:3 ОТ) он забросил шайбу и отдал две результативные передачи. 

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