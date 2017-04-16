Мария Шарапова: Глупо ставить под вопрос мои достижения из-за мельдония

Российская теннисистка Мария Шарапова не считает, что дисквалификация за применение мельдония отразилась на ее репутации.

- Мне не удастся изменить мнение критиков, что бы я ни сказала. Глупо ставить мои достижения под сомнения из-за этой истории.



Когда ты уже был чемпионом, у тебя может быть только одна цель — вернуться на вершину. Понимаю, что это будет трудно сделать. У меня будет возможность проверить свои силы на турнирах в Штутгарте, Риме и Мадриде.

Я по-прежнему чувствую себя артисткой, выходящей на сцену. Я выхожу из раздевалки, иду на корт, и поднимается занавес. Есть только я и соперница, мне это нравится, - заявила Шарапова.

Напомним, Мария Шарапова вернется в WTA-тур на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля. На этом соревновании она получила wild card от организаторов.

