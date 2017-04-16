Свидлер и Накамура лидируют в Цюрихе

После 7 туров на проходящем в Цюрихе супертурнире лидируют российский гроссмейстер Петр Свидлер и американец Хикару Накамура – у них по 7 очков.

Турнир в этом году носит имя знаменитого советского и швейцарского гроссмейстера Виктора Корчного. В соревновании участвуют восемь шахматистов: Владимир Крамник (Россия, 2811), Хикару Накамура (США, 2793), Виши Ананд (Индия, 2786), Ян Непомнящий (Россия, 2751), Петр Свидлер (Россия, 2747), Борис Гельфанд (Израиль, 2724), Григорий Опарин (Россия, 2604), Янник Пеллетье (Швейцария, 2541).

Сегодня пройдут еще два тура, завтра состоится последний тур. Турнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge проводится с 12 по 17 апреля в два круга при восьми участниках. Первый круг – с контролем 45 минут + 30 секунд на ход, второй – 10 минут + 5 секунд на ход. За победу в первом круге начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко; во втором – 1 очко и 0,5 очка соответственно.

Статистика

5-й тур. Накамура – Непомнящий 1-0, Гельфанд – Ананд 0-1, Опарин – Свидлер 0-1, Пеллетье – Крамник ничья.

Положение после 5 туров. 1-2. Свидлер, Накамура – по 7; 3-5. Непомнящий, Крамник, Ананд – по 6; 6-7. Пеллетье, Гельфанд – по 3; 8. Опарин – 2.