Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.

Ранее глава специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF.

«Это (РУСАДА) независимая организация, и я не могу понять, какие вопросы могут быть по Исинбаевой, выдающейся спортсменке, которая всегда демонстрировала честность в спорте. Мы попытаемся разобраться, в чем же вопрос», - сказал Мутко.

«Появились новые требования. Так, независимая комиссия по восстановлению РУСАДА выставила дополнительные требования к тем, которые мы уже выполнили. Еще раз скажу - мы готовы сотрудничать. Но если (у другой стороны) нет желания сотрудничать, то крайне сложно что-то сделать», - добавил вице-премьер.