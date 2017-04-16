Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Терек
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Челси
Футбол  Урал- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросов

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.

Ранее глава специальной рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может негативно сказаться на процессе восстановления ВФЛА в IAAF.

«Это (РУСАДА) независимая организация, и я не могу понять, какие вопросы могут быть по Исинбаевой, выдающейся спортсменке, которая всегда демонстрировала честность в спорте. Мы попытаемся разобраться, в чем же вопрос», - сказал Мутко.

«Появились новые требования. Так, независимая комиссия по восстановлению РУСАДА выставила дополнительные требования к тем, которые мы уже выполнили. Еще раз скажу - мы готовы сотрудничать. Но если (у другой стороны) нет желания сотрудничать, то крайне сложно что-то сделать», - добавил вице-премьер.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущенияТатьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущения«Insidethegames» публикует точку зрения Татьяны Лебедевой о причинах кофликта между Еленой Исинбаевой и главой IAAFСебастьяном Коу.Мутко доволен подготовкой Саранска к чемпионату мира-2018Комиссия во главе с президентом РФС Виталием Мутко проинспектировала подготовку Саранска к чемпионату мира 2018 года.До Погребняка им еще далеко. Мутко и Колобков раскрыли свои доходыДо Погребняка им еще далеко. Мутко и Колобков раскрыли свои доходыВице-премьер Российской Федерации и его приемник на посту министра спорта впервые публиковали декларации о доходах в своих новых должностях.Виталий Мутко в 2016 году заработал 9 млн рублей, Колобков – 5,7 млнВице-премьер Российской федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и министр спорта России Павел колобков отчитались о доходах за 2016 год.Виталий Мутко: Строительные работы к ЧМ-2018 мы должны закончить к концу годаВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что основные строительные работы к чемпионату мира в 2018 году завершатся в конце текущего года.Виталий Мутко: Отставание по графику сдачи стадиона в Самаре будет ликвидировано к августуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход строительства нового стадиона в Самаре.Им и Исинбаева не нравится?Им и Исинбаева не нравится?Назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может осложнить восстановление в правах российской легкой атлетики.Мутко проведет совещание на «Казань Арене»Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета «Россия-2018», заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко прибудет в Казань с рабочим визитом.Виталий Мутко: Футбол – самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесьПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал взрыв в Дортмунде, ставший причиной переноса матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако».«Если бы не штраф, все равно ходил бы на футбол». Что такое закон о болельщиках?«Если бы не штраф, все равно ходил бы на футбол». Что такое закон о болельщиках?Президент РФС и Виталий Мутко рассказал, что 150 российских болельщиков попали в «черный список»Юрий Семин: Решение о переносе финала Кубка России было бы справедливымГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможности переноса финального матча Кубка России. Он сказал, что поддержал бы такое решение.Виталий Мутко: Мы дали РФПЛ время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка РоссииСегодня РФПЛ может принять решение об изменении даты проведения финала Кубка России. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.Виталий Мутко: Мы не будем брать стадион в Саранске на баланс федерального уровняВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал будущее стадионов, которые будут построены к чемпионату мира 2018 года.150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионовВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что около 150 российских болельщиков попали в черный список лиц, которым запрещено посещать стадионы в нашей стране.Виталий Мутко: Не стоит сейчас ждать от сборной России фееричной игрыПрезидент РФС Виталий Мутко считает, что сейчас не стоит ждать от сборной России высоких результатов.Виталий Мутко: Для Карасева главное – отсудить на чемпионате мираВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что судья Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра.Почему Мурманск – не Исландия? Самая грустная история с Конференции РФСПочему Мурманск – не Исландия? Самая грустная история с Конференции РФСВ субботу состоялась Конференция РФС, на которой была принята стратегия развития футбола до 2030 года. И рассказана самая минорная история.Роман Широков: Перед сборной России на ЧМ-2018 стоит цель как минимум выйти из группыБывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о задачах, которые стоят перед командой на домашнем чемпионате мира.Виталий Мутко: Есть лжеменеджеры, которые приходят в клуб, финансируют его займами, а потом говорят: «Вы мне должны»Президент РФС Виталий Мутко на конференции РФС – о быте российского футбола.Виталий Мутко: Говорят, клубы надо спасать. А кого? Менеджеров, которые жульничают?Президент РФС Виталий Мутко на Конференции РФС – о менеджерах, которые жульничают.
Теннис
Мария Шарапова: Глупо ставить под вопрос мои достижения из-за мельдония
Хоккей
Нападающий «Торонто» Капанен - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Прядкин поздравил «Динамо» с возвращением в РФПЛ
Футбол
Константин Сарсания: Если «Зенит» сегодня проиграет, то чемпионству «арривидерчи»
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости
РУСАДА
РУСАДА