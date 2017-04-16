Боб Арум: Требования команды Ковалева по судейской бригаде смешны и несуразны

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не считает обоснованными требования, которые предъявляла команда Сергея Ковалева к атлетической комиссии штата Невада.

- Эти требования смешны и несуразны. Ковалев всю карьеру боксирует в США. Он заработал здесь много денег. А Уорд — американец, который выиграл олимпийское золото для своей страны. Комиссия штата Невада должна назначить арбитров, и они обеспечат справедливое судейство. Говорить о каком-то нейтралитете бригады - просто удивительно, - заявил Арум.

Ранее стало известно о том, что команда Сергея Ковалева настаивала на назначении нейтральной и интернациональной бригады на повторный поединок с Андре Уордом, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Однако в итоге данное решение осталось в компетенции атлетической комиссии Невады.



В ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.