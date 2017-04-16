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Сборная России - третья в медальном зачете на чемпионате мира по велоспорту на треке

Источник:  RT на русскомКомментарии

Сборная России стала третьей в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира по велоспорту, прошедшем в Гонконге, сообщает RT.

На счету российских спортсменов три золотые награды, завоеванные Денисом Дмитриевым, Анастасией Войновой и Дарьей Шмелевой (в гите и командном спринте). Также у Войновой бронзовая медаль в женском гите.

Первое место в командном зачете заняла команда Австралии, на счету которой три золотые, пять серебряных и три бронзовых медали. Франция, имея в своем активе три золота и по одной серебряной и бронзовой медали, - вторая.

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