«Оренбург» вырвал победу у «Терека»
«Оренбург» дома обыграл «Терек» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.
У хозяев поля отличился Денис Попович (23-я минута), у гостей - Георге Грозав (73-я). На 89-й минуте игрок гостей Заурбек Плиев послал мяч в собственные ворота.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Уральский клуб с 19 очками занимает на данный момент 14-е место, грозненцы с 33 баллами - пятые.
В следующем туре «Оренбург» 23 апреля сыграет на выезде с «Томью», в «Терек» днем ранее примет «Анжи».
Матч
Голы
Попович 27 (1:0). Грозав 73 (1:1). Плиев 89 (2:1 - автогол).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Малых, Сиваков, Попович (Нехайчик, 85), Георгиев, Парняков, Афонин, Дюриш (Лобжанидзе, 88), Григорьев (Драгун, 80)
Терек: Городов, Семёнов, Плиев, Дьомбер, Уциев, Анхель, Грозав, Пирис (Роши, 64), Кузяев, Мбенг (Балай, 82), Митришев (Бериша, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
16 апреля 12:30, Газовик, Текстовая трансляция