Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Терек
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Челси
Футбол  Урал- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Локомотив
Футбол  Спартак- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месут Озил: Мне потребовалось 3 минуты, чтобы отказаться от 100 миллионов из Китая

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о том, как он отклонил предложение китайского клуба.

«Со временем Робер Пирес стал для меня кем-то более важным, чем просто другом. Я мог обсудить с ним все проблемы, его мнение очень важно для меня.

Однако прошлым летом, когда я получил предложение из Китая, мне не был нужен его совет, потому что предложение было слишком абсурдным.

Китайцы готовы были заплатить мне за пять лет 100 миллионов фунтов после уплаты налогов. Просто безумная сумма, выходящая за рамки воображения.

Несмотря на это, мне понадобилось всего три минуты, чтобы отклонить это  предложение. Мой агент Эркут позвонил и сказал: «Думаю, мы договорились о том, что будем делать дальше? Ты же не будешь обдумывать это?» Я ответил: «Пока не думаю завершать карьеру. Я все еще хочу выиграть титулы с «Арсеналом». Я не хочу играть в Китае, сколько бы мне ни предложили». И в этом вопросе была поставлена точка», - написал Озил в своей автобиографии.

Напомним, Месут Озил защищает цвета «канониров» с 2013 года. Ранее он играл за «Шальке 04», бременский «Вердер» и мадридский «Реал».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» потеряет очки с «Манчестером». Прогноз «Советского спорта» на матчи АПЛ«Челси» потеряет очки с «Манчестером». Прогноз «Советского спорта» на матчи АПЛКорреспондент «Советского спорта» Павел Чуринов дает прогноз на матчи 33-го тура АПЛ.Златан Ибрагимович: Канте заслуживает приз лучшему игроку сезона в АПЛНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил вклад полузащитника «Челси» Нголо Канте в результаты команды.Хесус Навас может стать игроком «Ромы»«Рома» проявляет интерес к 31-летнему вингеру «Манчестер Сити» и сборной Испании Хесусу Навасу.Третья попытка Моуринью. Анонс матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»Третья попытка Моуринью. Анонс матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»«Советский спорт» представляет центральное событие 33-го тура чемпионата Англии – встречу «Манчестер Юнайтед» и «Челси».«Дьяволы» против «синих»: гид по матчу «Манчестер Юнайтед» - «Челси»«Дьяволы» против «синих»: гид по матчу «Манчестер Юнайтед» - «Челси»«Советский спорт» готовит своих читателей к главному событию этого европейского футбольного уикенда.День в истории. Фредрику Юнгбергу исполнилось 40 летСегодня отмечает день рождения известный шведский футболист, полузащитник Фредрик Юнгберг. Ему исполнилось 40 лет.«Манчестер Юнайтед» - «Челси». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».АПЛ. 33-й тур. «Вест Бромвич» - «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» - «Челси» и другие матчиРезультаты матчей 33-го тура чемпионата Англии.Венсан Компани: Саутгемптон - непростое место для добычи очковКапитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, открывший счет в гостевой игре 33-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:0), поделился впечатлениями от матча.«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место«Саутгемптон» дома уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 33-м туре чемпионата Англии.«Сандерленд» уходит из АПЛ сильно: первый за 7 игр гол – прямой удар с углового!«Сандерленд» уходит из АПЛ сильно: первый за 7 игр гол – прямой удар с углового!Команда Дэвида Мойеса не могла отличиться два с половиной месяца, а когда это произошло, – все были в шоке.«Лестер» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»Футболисты «Лестера» на выезде не смогли удержать преимущество в два мяча в матче 33-го тура английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.Маурисио Почеттино: Кейн - фантастический игрок, один из лучших в АнглииГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал крупную домашнюю победу над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.Антонио Конте: Думаю, у «МЮ» есть шансы попасть в четверкуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Харри Кейн: Хочу забивать по 20 мячей каждый годНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал свое бомбардирское достижение.«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»«Тоттенхэм» дома взял верх над «Борнмутом» (4:0) в 33-м туре чемпионата Англии.Крэйг Шекспир: «Лестер» еще не обезопасил себя от вылета из АПЛГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».День в истории. 28 лет со дня трагедии на «Хиллсборо»Сегодня очередная годовщина трагедии на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» - «Ливерпуль».«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ«Советский спорт» - о самом интересном в 33-м туре АПЛ.Защитник «Шальке» Колашинац летом перейдет в «Арсенал»Защитник «Шальке» Сеад Колашинац в летнее трансферное окно перейдет в лондонский «Арсенала», сообщает издание Reprezentacija из Боснии, откуда родом сам футболист.
Теннис
Мария Шарапова: Глупо ставить под вопрос мои достижения из-за мельдония
Хоккей
Нападающий «Торонто» Капанен - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Прядкин поздравил «Динамо» с возвращением в РФПЛ
Футбол
Константин Сарсания: Если «Зенит» сегодня проиграет, то чемпионству «арривидерчи»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Месут Озил
Месут Озилвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости