Месут Озил: Мне потребовалось 3 минуты, чтобы отказаться от 100 миллионов из Китая

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал о том, как он отклонил предложение китайского клуба.

«Со временем Робер Пирес стал для меня кем-то более важным, чем просто другом. Я мог обсудить с ним все проблемы, его мнение очень важно для меня.

Однако прошлым летом, когда я получил предложение из Китая, мне не был нужен его совет, потому что предложение было слишком абсурдным.

Китайцы готовы были заплатить мне за пять лет 100 миллионов фунтов после уплаты налогов. Просто безумная сумма, выходящая за рамки воображения.

Несмотря на это, мне понадобилось всего три минуты, чтобы отклонить это предложение. Мой агент Эркут позвонил и сказал: «Думаю, мы договорились о том, что будем делать дальше? Ты же не будешь обдумывать это?» Я ответил: «Пока не думаю завершать карьеру. Я все еще хочу выиграть титулы с «Арсеналом». Я не хочу играть в Китае, сколько бы мне ни предложили». И в этом вопросе была поставлена точка», - написал Озил в своей автобиографии.

Напомним, Месут Озил защищает цвета «канониров» с 2013 года. Ранее он играл за «Шальке 04», бременский «Вердер» и мадридский «Реал».





