Майк Бэбкок: «Торонто» будет прибавлять от матча к матчу, мы уже одержали важную победу

Главный тренер «Торонто» Мэйк Бэбкок прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» (4:3) во втором матче серии плей-офф.

- Это была очень важная победа для нас. Теперь мы поедем домой с другим настроением. Мы будем прибавлять от матча к матчу, потому что наша уверенность в себе растет. Мы привыкаем к стандартам плей-офф.

Сегодня мы получили удаление в самом начале матча, все складывалось непросто. Я даже думал, что команда немного поплыла, но в итоге мы показали хороший хоккей.

Каспери Капанен провел отличный матч. Выиграл вбрасывание в решающий момент и забросил победную шайбу. Вся тройка Бойла проявила себя с лучшей стороны. Они большие парни, играют в жесткий хоккей, но при этом действуют с умом, - заявил Бэбкок.

Третий матч серии состоится 19 апреля в Торонто. Пока счет в этом противостоянии равный: 1-1.