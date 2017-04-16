Майк Бэбкок: «Торонто» будет прибавлять от матча к матчу, мы уже одержали важную победу
Главный тренер «Торонто» Мэйк Бэбкок прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» (4:3) во втором матче серии плей-офф.
- Это была очень важная победа для нас. Теперь мы поедем домой с другим настроением. Мы будем прибавлять от матча к матчу, потому что наша уверенность в себе растет. Мы привыкаем к стандартам плей-офф.
Сегодня мы получили удаление в самом начале матча, все складывалось непросто. Я даже думал, что команда немного поплыла, но в итоге мы показали хороший хоккей.
Каспери Капанен провел отличный матч. Выиграл вбрасывание в решающий момент и забросил победную шайбу. Вся тройка Бойла проявила себя с лучшей стороны. Они большие парни, играют в жесткий хоккей, но при этом действуют с умом, - заявил Бэбкок.
Третий матч серии состоится 19 апреля в Торонто. Пока счет в этом противостоянии равный: 1-1.
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 17:34 (0:1). Овечкин (Юханссон, Оши), 23:47 (1:1 - бол.). Карлсон (Уильямс, Бураковски), 31:06 (2:1 - бол.). Капанен (Бойл, Мартин), 34:25 (2:2). Райлли (Марнер), 39:47 (2:3 - бол.). Бэкстрём (Орлов), 52:39 (3:3). Капанен (Бойл, Мартин), 91:53 (3:4).
Место и дата
16 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция