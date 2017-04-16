Владислав Радимов: «Спартак» в матче с «Зенитом» может психологически перегореть
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от гостевой встречи питерцев со «Спартаком» в 23-м туре РФПЛ.
«Думаю, психология решит многое. С одной стороны, «Спартак» играет дома, много болельщиков, с другой стороны, это тоже может быть непросто - команду могут погнать без оглядки, психологически можно перегореть, - считает Радимов. - Что касается «Зенита», для них это решающий матч, в команде собраны футболисты, которые уже многое выиграли, для них настроиться не будет сложно. Они все понимают».
Игра начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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