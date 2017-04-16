Клаудио Раньери: С удовольствием вернулся бы в чемпионат Англии
Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери хотел бы продолжить тренерскую карьеру в английской премьер-лиге.
- Сейчас я просто жду и смотрю по сторонам. Я уже получал
предложения, в том числе от национальных сборных в Европе и за ее
пределами. Хочу тщательно обдумать свое будущее и выбрать проект, который будет мне по-настоящему интересен.
Да, я мог возглавить сборную Алжира, такие консультации велись. Может быть, Марез и Слимани посодействовали этому. Но я был бы рад снова поработать в Англии, - заявил Раньери.
Напомним, Клаудио Раньери привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии-2015/16. В конце февраля текущего года он был отправлен в отставку. Преемником итальянца стал Крэйг Шекспир.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически