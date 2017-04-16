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Видеотрансляции финала и матча за 3-е место Кубка России по гандболу. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье, 16 апреля, в Краснодаре пройдут финал Кубка России по гандболу и матч за 3-е место.

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Сергей Ващенко
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