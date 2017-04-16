Видеотрансляции финала и матча за 3-е место Кубка России по гандболу. Онлайн
В воскресенье, 16 апреля, в Краснодаре пройдут финал Кубка России по гандболу и матч за 3-е место.
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|Футбол
|Оренбург2 : 1Терек
|Хоккей
|Металлург1 : 0СКА
|Футбол
|Манчестер Юнайтед- : -Челси
|Футбол
|Урал0 : 0Томь
|Футбол
|Арсенал Тула- : -Локомотив
|Футбол
|Спартак- : -Зенит
В воскресенье, 16 апреля, в Краснодаре пройдут финал Кубка России по гандболу и матч за 3-е место.