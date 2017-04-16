В десяти последних матчах с «Зенитом» «Спартак» одержал всего две победы

Сегодня в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Начало встречи – в 20.00 (мск).

«Спартак» и «Зенит» в российской истории сыграли 50 матчей: 17 побед у красно-белых, 19 – у питерцев при 14 ничьих, разница мячей – 79:72 в пользу «Зенита».

Отметим, что в последние годы «Спартак» неудачно играет с «Зенитом». Так, безвыигрышная серия красно-белых составляет пять матчей. А в последних десяти встречах москвичи одержали только две победы. В пяти матчах «Зенит» забивал «Спартаку» больше трех мячей.