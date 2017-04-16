Валерий Газзаев: В матче «Спартак» - «Зенит» судья не должен допустить ни одной ошибки. А победит питерский клуб

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре чемпионата России.

- Очень важный вопрос - судейство должно быть на самом высоком уровне. К сожалению, в последних матчах чемпионата мы больше говорим о судействе, о какой-то предвзятости арбитров, мы обсуждаем только судейство, но не тактические схемы команд, не красивые комбинации и сам футбол.

А это топовый матч, где судья не должен допустить ни одной ошибки, он должен так отработать на футбольном поле, чтобы дать игрокам показать все свое футбольное мастерство, ведь искусство любого судьи - быть незаметным и дать футболистам создать футбольный спектакль. Что касается прогнозов, я думаю, что «Зенит» обыграет «Спартак», - заявил Газзаев.

Напомним, главным арбитром центрального матча тура был назначен Александр Егоров.

Встреча начнется на «Открытие Арене» в 20:00 по московскому времени.

Матч Спартак - Зенит Судья: Александр Егоров (Россия) Место и дата 16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция





