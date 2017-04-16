Куртуа из-за травмы не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки и не сможет помочь своей команде в гостевом матче 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Об этом в твиттере сообщил репортер HLN Кристоф Террер.

По его информации, место в воротах «синих» займет Асмир Бегович, который впервые в этом сезоне выйдет на поле в стартовом составе в премьер-лиге.

Игра начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.